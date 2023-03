Valmadrera, a Parè arriva il bike sharing: ecco quanto costa

Il bike sharing di Valmadrera partirà ad aprile. Nel frattempo la Giunta Comunale, nella seduta di mercoledì 22 marzo, ha approvato le tariffe per l'utilizzo del nuovo servizio di Parè: nello specifico sono state definite due tipologie di tariffe, una destinata ai cittadini - annuale ricaricabile - che permette l'utilizzo gratuito per i primi 30 minuti e una più adatta ai turisti, ovvero la ricaricabile a consumo. Previsto anche un abbonamento annuale da 10 euro per 365 giorni e ogni noleggio prevede una fascia gratuita di mezz'ora. Saranno disponibili due stazioni di noleggio automatiche disponibili 24 ore su 24 in località Parè con un totale di 7 bici muscolari e 7 bici a pedalata assistita.

Bike sharing a Valmadrera: costi e tariffe

Se il noleggio dura più di 30 minuti si applicano le seguenti tariffe:

Bici muscolari (senza pedalata assistita):

0,50 € per ogni mezz’ora o frazione fino al 120esimo minuto di utilizzo;

1,00 € per ogni mezz’ora o frazione successiva al 120esimo minuto di utilizzo.

Bici elettriche (pedalata assistita):

1,00 € per ogni mezz’ora o frazione fino al 120esimo minuto di utilizzo;

2,00 € per ogni mezz’ora o frazione successiva al 120esimo minuto di utilizzo.

Il tempo di utilizzo giornaliero massimo è di cinque ore.

Entrando nel dettaglio, la ricaricabile non ha costi fissi e non ha scadenza; prevista una fascia gratuita di 5 minuti per verificare che tutto funzioni correttamente.



Durante il mese di aprile, una volta concluso l'iter amministrativo, il bike sharing sarà fruibile e a disposizione di tutti. Tutte le operazioni di iscrizione, noleggio e pagamento avverranno tramite un'app dedicata e potranno essere svolte in completa autonomia da ogni utente.