Dubbi, domande, confronto con professioniste: nasce "Il Caffè delle mamme"

A Valmadrera arriva "Il Caffè delle mamme". Tutti i mercoledì di giugno e luglio, dalle 9.30 alle 11.30 presso la sede della Banca del Tempo, si terrà un'iniziativa rivolta a tutte le famiglie del territorio con bambini da 0 a 3 anni.

"Lo avevamo annunciato e ora la rete di Banca del Tempo Valmadrera a sostegno dei bisogni delle neomamme è diventata realtà - spiegano gli organizzatori - Partiti con un piccolo gruppo WhatsApp abbiamo stretto amicizia con alcune donne che si erano organizzate nel medesimo modo e… ecco a voi Il caffè delle mamme".

Momento per scambiarsi dubbi e domande

L'iniziativa, supportata e condivisa "tra noi, le mamme e i Servizi sociali del Comune di Valmadrera, vuole essere un momento informale in cui una serie di persone si trovano a parlare per scambiarsi dubbi e domande, cercando di trovare le risposte nella condivisione. A ogni appuntamento sarà presente una professionista che introdurrà argomenti specifici per a crescita di un/una figlia con età compresa tra 0 e 3 anni".

Mercoledì 1° giugno la presentazione ufficiale del progetto, durante la quale verrà spiegata l'idea portante dell'iniziativa. Da mercoledì 8 giugno si inizierà a trattare diversi temi insieme a libraie, infermiere, puericultrici, medici, musicologi, pedagogisti (vedi il programma alleagto).

In caso di bel tempo gli incontri si terranno all'aperto nel giardino della sede in Piazza Mons. Citterio 11 a Valmadrera (Villa Ciceri). L'associazione fornirà le sedie, consigliati però materassi o asciugamani. Se il meteo non permetterà di stare all'aperto la sede della Banca del Tempo aprirà le sue porte alle partecipanti in modo da poter relizzare gli incontri anche con il cattivo tempo. "Stiamo cercando di reperire un fasciatoio, ma sicuramente bagni e servizi per cambiare i bimbi sono già presenti sin da ora" spiegano i promotori.

Per informazioni e adesioni

BdT 0341-583925, 3714888060 (WhatsApp), info@bdtvalmadrera.it

Greta 3493692118, milani.greta@gmail.com

Francesca 3287097507, frasandio@gmail.com.