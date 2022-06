La cena in bianco conquista Valmadrera

Oltre 100 persone hanno partecipato ieri sera alla "Cena in bianco" di Valmadrera. Successo dunque per l'iniziativa che ha visto impegnati come organizzatori Giancarlo Vassena, Presidente della Consulta per l’ Alimentazione, e il vicesindaco Raffaella Brioni, insieme a tanti volontari. Presente anche il sindaco Antonio Rusconi insieme ad altri rappresentanti di Comune e associazioni. Una caratteristica di quest’anno è stata la presenza degli amici di Weissenhorn e di Buckingham, che si sono divertiti e hanno scambiato idee e progetti per il futuro dei gemellaggi con Valmadrera.

Rispettata al 100% la parola d’ordine "Total white": dall’abbigliamento agli allestimenti, dalle tovaglie alla ceramica dei piatti. "Nei prossimi giorni un link porterà tutte le foto della serata, grazie alla consueta disponibilità del Fotoclub Valmadrera" - ha fatto sapere l'Amministrazione.