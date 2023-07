La cena in bianco (e nero) in trasferta rafforza l’amicizia tra Weissenhorn e Valmadrera

Dopo il successo della recente cena in bianco al centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera organizzata da Giancarlo Vassena e dalla Consulta dell’alimentazione, gli amici di Weissenhorn hanno invitato una delegazione della città lecchese alla loro cena in bianco e nero. Così, da venerdì mattina, sono presenti nella bella città bavarese il sindaco Antonio Rusconi con l’assessore Rita Bosisio, Beppe Tintori, (marito di Fiorenza Pelucchi che con il presidente Beppe Castelnuovo ha dato via all'apprezzato gemellaggio), e Gigi Rusconi (presidente della consulta dello sport) con la moglie Barbara e i figli Sonia e Diego .

Dopo una visita alla città, tappa alla distilleria artigianale di Georg Birkle della Birkle’s Tropfle con degustazione e poi, organizzata straordinariamente con ben 5 ore di canzoni italiane, è andata in scena la cena in bianco in versione tedesca.

"Erano presenti tanti amici che conosciamo - racconta Antonio Rusconi - il sindaco Wolfgang Fendt, Ursula Schramm, presidente del comitato gemellaggi col marito Udo, Claus e Carola, Mariangela con Umberto, originari dall’ Italia, Tanja col marito Franz e tanti altri. Il sindaco Fendt ha sottolineato come questa sia stata una bella occasione per rinsaldare l’amicizia e il gemellaggio e ha preannunciato nuovi eventi per settembre".

Rusconi ha quindi ringraziato tutti per l'accoglienza e l'amicizia. Inaspettati e molto significativi i regali: prodotti alimentari tipici, ma soprattutto salviette e sdraio con i simboli della città di Weissenhorn, tre corni bianchi provenienti dallo stemma della famiglia nobile che governava Weissenhorn nel Medioevo.

"Grazie e viva il gemellaggio con Weissenhorn".