Valmadrera: chiuse le iscrizioni per il concorso di poesia e fotografia. Arrivate oltre cento opere

Si sono concluse le iscrizioni per il concorso di poesia, racconto breve e fotografia “Dionigi Villa: Nis il poeta”. L’Associazione “Banca del Tempo di Valmadrera” - APS il Centro Fotografico “Gianni Anghileri”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato ai Servizi Bibliotecari di Valmadrera, hanno reso noto che, al termine previsto del 30 giugno 2021, le domande di partecipazione ricevute sono state 55, per un totale di 108 opere, di cui 70 per le sezioni di poesia e racconto breve, e 38 per la nuova proposta di questa edizione, le sezioni di fotografia.

“Si conferma quindi l’ottima presa che il Concorso esercita e ha esercitato nel sollecitare le inclinazioni letterarie e, in questa nuova edizione, artistiche anche in zone esterne al territorio lecchese”, fa sapere il comitato organizzatore.

“Completa soddisfazione”

Le Associazioni organizzatrici e i due Assessori di riferimento “comunicano la loro più completa soddisfazione, oltre che per il numero degli iscritti, anche per la loro provenienza, avendo ricevuto candidature, oltre che dalle Province limitrofe, anche da Firenze e Roma. In particolar modo il Presidente della Banca del Tempo di Valmadrera – APS, Flavio Passerini, esprime il suo apprezzamento per la sinergia dimostrata dalla rete nazionale delle Banche del Tempo, che ha permesso di pubblicizzare il Concorso in maniera incisiva ed efficace, nonché di avere conferma della crescente influenza delle Banche del Tempo sul tessuto sociale nazionale”.

La novità di questa Quinta Edizione è stata la sezione di fotografia: la Presidente del Centro Fotografico “Gianni Anghileri”, Daniela Rusconi, ha “ricevuto con soddisfazione ben 13 candidature per un totale di 38 opere fotografiche consegnate; opere che dovevano trarre ispirazione e spunto da titoli, oppure parti, di opere poetiche e letterarie. Una proposta di unità tra diverse forme di arte che trae ispirazione sia dalla bellezza selvaggia del nostro territorio che dalla produzione letteraria che lo rende famoso nella letteratura nazionale a oltre”.

La giuria, che verrà resa nota durante la premiazione la serata di sabato 6 novembre 2021 presso l’Auditorium del Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si riunirà a breve per iniziare i lavori.