Emozioni a Valmadrera tra poesie, foto e racconti

Nell'auditorium del centro culturale Fatebenefratelli affollato da quasi 150 persone, l'associazione Banca del Tempo di Valmadrera e il centro fotografico Gianni Anghileri hanno presentato la serata di premiazione del concorso di poesia, racconti Brevi e fotografia "Dionigi Villa: Nis il poeta". L'iniziativa, giunta alla sua sesta edizione è andata in scena nella serata di ieri, venerdì, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e la biblioteca comunale di Valmadrera.

Il concorso nasce in ricordo del valmadrerese Dionigi Villa detto "Nis", poeta spontaneo e “contadino”, e si divide in sei sezioni a tema libero: poesia inedita ragazzi, poesia inedita adulti, racconti inediti adulti, racconti inediti ragazzi e due sezioni di fotografia. La serata, presentata dalla giornalista Giulia Bario, ha avuto inizio con un saluto del sindaco Antonio Rusconi, che ha portato un ricordo personale di Dionigi Villa e ha ribadito attraverso le parole di Chesterton "l'importanza di tenere viva la meraviglia nel nostro quotidiano".

I numeri di questa sesta edizione

Gli assessori Raffaella Brioni e Marcello Butti hanno quindi ricordato la storia del concorso, mentre i presidenti delle associazioni organizzatrici Flavio Passerini e Daniela Rusconi hanno presentato le rispettive attività sociali, oltre a ricordare i numeri raggiunti da questa edizione: le domande di partecipazione ricevute sono state 114, per un totale di 159 opere, di cui 111 per le sezioni di poesia e racconto breve e 48 per le sezioni di fotografia.

È stata quindi presentata al pubblico la giuria per la sezione letteraria, composta da Patrizia Beretta, Marzia Lepore, Milani Maria Grazia, Giovanna Rotondo e Assunta Tedesco. L’ospite Gianfranco Scotti ha letto le opere vincitrici con le sue ben note capacità interpretative. Si è quindi proceduto alla premiazione dei vincitori e alla presentazione delle menzioni speciali.

Fra i premiati Noemi Cagliani, Nicolò Crotta, Veronica Dell'Oro, Vittorio Di Ruocco Vittorio, Elisabeth Fadel, Anna Ghilardi, Enea Licini, Simone Losi, Giulia Mangola, Matteo Monieri, Laura Moscatelli, Rita Polti, Nicola Rondinelli, Fabio Rossi, Matilde Rusconi, Fabiano Sacchi, Gabriele Sacchi, Mattia Sala, Tiziano Sironi Tiziano, Pietro Stefanoni, Vittoria Tenderini, Antonio Tremolada, Vincenza Valsecchi, Samy Vezza, Ornella Zambelli. Sono state ringraziate e premiate con materiale didattico anche le tre classi della scuola primaria Diaz di Lecco e della secondaria di primo grado Kolbe di Oggiono, con le loro insegnanti.

Al termine della stessa serata è stata inaugurata la mostra di fotografia nella sala “Fortu” dello stesso centro culturale, con opere dei partecipanti al concorso. La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso libero fino al 28 maggio, da lunedì al venerdì ore 14-19, sabato e domenica ore 9-12.