Il Comune di Valmadrera inserito nelle "città per la vita contro la pena di morte"

Il Comune di Valmadrera ha aderito alla campagna mondiale "Città per la vita / città contro la pena di morte", accogliendo l'iniziativa promossa dalla Comunità di Sant'Egidio e aderendo al'appello di Papa Francesco che più volte ha invitato tutti, Cristiani e non, a impegnarsi per diffondere una sensibilità e una cultura contrarie alla guerra e alla pena di morte che il Papa stesso, nel 2017, ha definito una "misura disumana che umilia, in qualsiasi modo venga perseguita, la dignità personale".

Il logo dell'iniziativa sul sito comunale

A seguito dell'adesione all'inziativa il Comune di Valmadrera verrà inserito nella lista di "Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte" e il 30 novembre 2021 (data scelta simbolicamente perchè ricorda la prima abolizione della pena capitale da parte del Granducato di Toscana il 30 novembre 1786) sulla pagina iniziale del sito web comunale verrà inserito il logo dell'iniziativa con la scritta "Città per la vita/Città contro la Pena di Morte".