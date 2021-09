A Valmadrera le note che omaggiano Dante: c'è il tutto esaurito

/ Via Fatebenefratelli

Si è tenuto durante il fine settimana, al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, lo spettacolo "l'ora che volge 'l disio" realizzato dall'associazione culturale lecchese "Teatro Invito", come omaggio al sommo poeta Dante Alighieri. Sul palco di Valmadrera si sono esibiti l'attore Luca Radaelli, che ha recitato alcuni canti dell'inferno, tra i quali il V di Paolo e Francesca e il X di Ulisse, un canto tratto dal Purgatorio e un canto tratto dal Paradiso. Ad accompagnarlo il maestro Arrigo Cappelletti al pianoforte, in un connubio che aveva come preciso scopo quello di unire la sublime poesia di Dante con il Jazz, sfruttando la musicalità dei versi.

Tutto esaurito

Il pubblico ha molto apprezzato la performance, giudicando pienamente riuscito l'esperimento di unire un grande classico della letteratura mondiale con un genere musicale tipicamente contemporaneo e novecentesco come il Jazz. Soddisfatto l'assessore Butti che ha auspicato “un ritorno al 100% di capienza per i centri culturali, i cinema e i teatri”, e si è rammaricato “perché, proprio a causa dei posti limitati e delle condizioni meteo avverse, le prenotazioni si sono chiuse anticipatamente con un tutto esaurito che ha probabilmente impedito ad altri appassionati di partecipare all'evento”.