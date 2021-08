“A Valmadrera erba alta come un bambino. Città in stato di abbandono”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La pulizia e il taglio dell’erba, oltre che per il decoro urbano, spesso sono essenziali per la sicurezza del cittadino. Non è concepibile percorrere le vie di Valmadrera e vedere erbacce ovunque, a tratti addirittura più alte di un bambino! Dei marciapiedi risultano addirittura impercorribili, il letto dei torrenti risulta completamente abbandonato e sempre più ristretto causa piante ed erbacce, con un grande rischio in caso di forti piogge. Ci chiediamo: ma il Sindaco e gli altri assessori e consiglieri della maggioranza consiliare non girano a piedi o in macchina per Valmadrera? È impossibile non accorgersi dello stato di abbandono della città!

Valmadrera ha le potenzialità per diventare una delle più belle Città della provincia, ma serve un occhio e una sensibilità completamente differente.

La Lega all’ultima tornata elettorale si propose come alternativa per trasformare Valmadrera da Città buia e grigia a Città fiorita e colorata. Noi crediamo ancora possa essere possibile, ma i Valmadreresi il giorno delle votazioni dovranno ricordarsi dell’operato di cinque anni, non le promesse dell’ultimo mese. Valmadrera Città turistica è possibile, ma non con erbacce ovunque e un netto senso di stato di abbandono! Ora il Sindaco dia almeno un segnale e faccia intervenire subito i manutentori... E mano al decespugliatore!

E, dopo il taglio, si controlli che il verde venga raccolto, perché è già successo che, in passato, sia stato lasciato a bordo strada e, alla prima pioggia, sia andato ad intasare tutti i tombini.

Le risorse economiche ci sono, mancano solo l’indirizzo, la volontà d’intervento e l’attenzione dell’amministrazione Comunale! Ogni via della Città, dal centro alle zone più periferiche, l’amministratore dovrebbe volerle vedere pulite e in ordine come il proprio giardino di casa; questo a Valmadrera purtroppo non sta affatto accadendo, e questo ci preoccupa. Anche in tempo di pandemia i Valmadreresi le tasse le hanno pagate, ma il servizio sino ad ora ricevuto non è stato assolutamente adeguato! Attendiamo fiduciosi...

Il referente di Valmadrera Lega Lombarda per Salvini Premier

Flavio Nogara

Il Gruppo Consiliare di Valmadrera Lega per Salvini Premier

Leidi Alessandro

Elio Bartesaghi

Sara Frusca