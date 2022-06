Consegnato a Eugenia Spreafico il premio Ultreya 2022

Dopo un anno di sosta causa covid è ripartito il Premio Ultreya dedicato a Luca Magistris: con esso ogni anno viene premiato un giovane medico con una tesi e risultati scolastici particolarmente brillanti. Mercoledì sera nel municipio Valmadrera ha avuto luogo la prima premiazione, con l'intervento del sindaco Antonio Rusconi che ha ricordato il dovere di fare memoria per quanto in ognuno di noi è rimasto della sensibilità di Luca.

Laura Magistris, sorella di Luca, ha sottolineato il ruolo dei medici durante il Covid, il comportamento da eroi di tanti di loro e soprattutto come i giovani che hanno vinto il premio Ultreya siano poi tutti rimasti in contatto con l?associazione.

Ha quindi preso la parola Eugenia Spreafico - laureata a pieni voti con lode ed encomio all? Università di Pavia - che ha svolto un'interessante tesi sui disturbi neurologici pediatrici. Nel prendere la parola, la dottoressa Spreafico, che lo scorso anno ha svolto anche un?esperienza di volontariato in Senegal, ha ricordato come l'attenzione, la cura e il rispetto per ogni persona non debbano mai venire meno.

La sera dopo, all'agriturismo "Il Ronco" di Garlate, nonostante la pioggia si è poi tenuto momento di festa, alla presenza anche del dottor Paolo Schiavo, amico di Luca, che in un intervento commosso ha ricordato gli scambi di Luca per le emozioni e i sentimenti raccolti durante "Il cammino di Santiago".

Il primario del Pronto Soccorso di Lecco, Luciano D?Angelo, ha ringraziato per il dono di strumenti sofisticati durante il Covid da parte di Ultreya e di Elena Bellazzi, ultima vincitrice del premio. Una bella e sempre sentita iniziativa, in ricordo con affetto per Luca, che sta facendo molte opere di bene.