Valmadrera e il Cai onorano Ettore Castiglioni nel Giorno della Memoria

Serata da tutto esaurito sabato al Fatebenefratelli di Valmadrera dove, per la Giornata della Memoria, è stato proposto il docufilm sulla storia dell’alpinista Ettore Castiglioni, "Oltre il confine". Un pellicola in omaggio al grande e coraggioso alpinista antifascista che si adoperò per portare in salvo oltre il confine svizzero profughi ed ebrei, tra cui il futuro Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. L'iniziativa è stata promossa dal Cai di Valmadrera in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Ha introdotto la serata di ieri proprio il presidente del Cai, Luca Brivio, che ha sottolineato il valore di testimonianze come quella di Ettore Castiglioni, accademico del Cai e compilatore di note guide alpinistiche . Il sindaco Antonio Rusconi, oltre a ringraziare il Cai, ha evidenziato il lavoro svolto su questo testo dal gruppo di lettura di Giusy Riva, premiata a fine serata dal vicesindaco Raffaella Brioni per l’impegno, e commossa nel leggere il libro che le ha ricordato la storia di suo padre internato in Svizzera.

Sempre Rusconi ha quindi citato un'intervista rilasciata sul tema da Liliana Segre, dalla quale emerge il timore che la Shoah possa diventare "solo" una pagina di storia per la scomparsa dei testimoni diretti. Proprio Gianni Magistris, già presidente CAI, ha infine ricordato la figura di grande alpinista Ettore Castiglioni e l'importanza di film come quello proiettato a Valmadrera anche per rinnovare il valore del Giorno della Memoria.