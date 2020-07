Valmadrera: costituito un Fondo per ricordare la generosità di Pamela

Nasce a Valmadrera il Fondo intitolato all'indimenticata Pamela Cazzaniga, consigliere comunale, scomparsa la scorsa fine di marzo.

Due riunioni volute dalle amiche e compagne di classe della donna, insieme alla mamma Luisella Fumagalli, hanno portato a mantenere un impegno che era stato subito accennato dopo la prematura scomparsa della 44enne: costituire un Fondo per ricordare la generosità di Pamela, il suo entusiasmo di avere una seconda chance dopo l'incidente in cui era scomparsa l'amica Elisa e lei era stata costretta a vivere in sedia a rotelle, i suoi viaggi organizzati per favorire in particolare le persone con disabilità.

«L'iniziativa, che fa parte del Fondo della Comunità di Valmadrera, valorizza il senso del viaggio che non è solo una meta, un obiettivo, ma una ricerca, un senso, un'esperienza di vita e di amicizia» sono le parole del sindaco Antonio Rusconi.

I promotori hanno dunque pensato a un premio annuale da definirsi con un successivo regolamento per premiare un disabile che è riuscito, esattamente come Pamela, a superare le difficoltà. «La presentazione ufficiale, sperando in norme Covid meno rigide, sarà dopo la parentesi estiva e si sta studiando la possibilità della costituzione di un'associazione in modo che chiunque abbia conosciuto o condiviso quanto fatto da Pamela, possa aderire».

La frase finale del documento stilato dal Comitato recita: «È il modo migliore che abbiamo per tenere viva una delle più grandi convinzioni di Pamela: l'impossibile è solo negli occhi di chi guarda».

Composizione del Comitato promotore

Alberto Giacomin, Presidente

Luisella Fumagalli, vicepresidente

Michela Pitton, segretaria

Rusconi Antonio, Fondo Comunità Valmadrera

Piera Bezzan Corti

Barbara Dell'Oro

Anna Rusconi

Daniela Rusconi

Daniela Appiani

Cesare Colombo

Patrizia Biella

Raffaella Negri

Sara Colombo

Massimo Nava

Cristian Colombo

Lorena Farci

Veronica Gentile