Il grazie ai ragazzi del servizio civile: "Un bell'esempio di impegno a favore della comunità"

Prima dell?inizio della Giunta di mercoledì 1 giugno, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi e i colleghi assessori hanno ricevuto in municipio i giovani che hanno finito proprio in questi giorni l?esperienza del servizio civile volontario nella Biblioteca civica. Si tratta di David Minonzio, Davide Maffezzoni e Penda Coulibaly.

Rivolgendosi ai tre studenti universitari, il sindaco Rusconi ha sottolineato l? importanza dell?esperienza di servizio a favore di una comunità, di un lavoro rivolto soprattutto agli studenti e a tante persone che chiedono consiglio per un libro o che si fermano in biblioteca. Nei prossimi giorni il sindaco incontrerà i nuovi giovani che hanno scelto di svolgere il servizio civile in biblioteca.