“Basta sprechi”: ai giovani di Valmadrera una doggy bag in regalo

Il Comune di Valmadrera regala le borse anti spreco ai giovanissimi della città. In questi giorni, infatti, sono state distribuite a tutti i bambini della scuola primaria "Leopardi" che frequentano la mensa scolastica le doggy bag, ovvero la borsa alimentare che permette di ottimizzare il consumo delle pietanze. L'idea di regalare ad ogni bambino una borsa di questo genere è nata dalla volontà dell'Amministratore Comunale e dalla ditta Sodexo, appaltatrice della mensa scolastica a Valmadrera.

La borsa antispreco a Valmadrera

“Si è voluto in questo modo dare un forte segnale a prestare attenzione a non sprecare il cibo e alla buona abitudine, portando invece a casa ciò che non si è consumato - spiegano da via Roma -. I nostri ragazzi in questo modo avranno la possibilità di mettere nella loro doggy bag parti del pasto non consumati a tavola come ad esempio frutta, yogurt ,pane, succo di frutta, pervpoterli poi tranquillamente consumare a casa per merenda o cena. Un piccolo grande oggetto di grande civiltà e senso civico”.