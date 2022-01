"Un museo delle culture", alla scoperta di storia e tradizioni dell'Alta Brianza

"Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza. Un museo delle culture". Questo il titolo dell'incontro organizzato dall’Amministrazione comunale di Valmadrera, in collaborazione con il professor Massimo Pirovano presso l'Auditorium del Centro culturale Fatebenefratelli. L'iniziativa si è svolta nei giorni scorsi e rientra tra gli eventi legati all’Università della Terza Età UNI3.

Il professor Pirovano, direttore del Museo, ha raccontato la storia della nascita del Museo e ne ha illustrato la missione, ovvero la trasmissione alla popolazione del territorio degli aspetti sociali, culturali e storici dell’Alta Brianza, come le mansioni, i lavori e la vita di paese, aspetti che nell’ultimo mezzo secolo hanno subìto cambiamenti che ne hanno mutato la natura, a volte in modo quasi irriconoscibile.

Il Museo Etnografico dell'Alta Brianza è sorto per iniziativa del Parco Monte Barro, e in particolare del suo presidente Giuseppe Panzeri, con una fase di progettazione avviata nel 1991. La sede principale si trova a Camporeso, frazione di Galbiate, cui si aggiunge una sede distaccata riguardante la caccia. Pirovano ha sottolineato come il museo voglia rappresentare la gente comune della Brianza, proiettando immagini e foto tratte dalla realtà di questo “mondo piccolo”.

"Durante la presentazione - racconta l'assessore ai Servizi sociali Rita Bosisio - sono state esposte le varie attività che il Museo offre, tra cui incontri con le scuole, visite guidate con registrazioni audio e video illustrativi nelle sale, mostre temporanee con diversi temi e un bookshop con in vendita i libri della collana Quaderni di Etnografie, raccolta dedicata agli approfondimenti sulle ricerche del museo. Lo staff del Museo ha anche prodotto diversi documentari, a corollario degli studi svolti, video caricati sul canale Youtube del Museo Etnografico per una più ampia fruizione".

L’interessante incontro è stato molto apprezzato dal pubblico che si è trattenuto ben oltre il termine della presentazione per scambiare aneddoti, ricordi e particolarità sulla Brianza, e sulla Valmadrera, che fu.