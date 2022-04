Una festa per salutare l'anno dei ‘cinquanta’. Nella serata di venerdì 22 aprile ben 72 coscritti del 1972 di Valmadrera e Malgrate si sono ritrovati al ristorante Moregallo di Mandello del Lario, lungo l'omonima via che si affaccia sul lago, per festeggiare il traguardo. I ‘ragazzi’ hanno ricordato “le splendide esperienze giovanili”, festeggiando insieme il traguardo di vita.