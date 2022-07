Ultimi giorni per iscriversi al mercatino del baratto

Ultimi giorni per iscriversi al mercato del baratto che Banca del Tempo di Valmadrera realizzerà, all’interno di Villa Ciceri, domenica 17 luglio dalle 9.30 alle 14.00. Un'iniziativa di educazione al rispetto dell'ambiente e per il contrasto agli sprechi, un esempio di economia circolare che parte dal basso, proposta anche in passato nel territorio lecchese.

"In questa occasione - spiegano gli organizzatori - invitiamo le famiglie, con bambini in età da scuola dell’obbligo, a portare i vestiti, i giochi e tutto ciò che non utilizzano più, ma che può essere utile ad altri nel primo mercatino del baratto edizione bambini".

Per iscriversi, entro lunedì 11 luglio, si potrà decidere di venire agli sportelli, di passare a Villa Ciceri il pomeriggio e chiedere di Francesco Battaglia (pensionato coordinatore dei giocatori di carte) oppure contattare Francesca e Greta del Caffè delle mamme.

"Il metodo sarà quello consueto - aggiungono i portavoce della Banca del Tempo di Valmadrera - voi portate i vostri oggetti, li esponete sui tavoli che vi diamo noi, una commissione li valuta (una tutina o un gioco vale più o meno sempre lo stesso, indipendentemente dalla marca e dal costo in euro) e, con i buoni che vi daremo in base agli oggetti che avete portato, andate in giro a prendere ciò che vi serve o vi piace di più".

Siccome il lavoro della commissione comporterà una attesa, per far sì che i bambini non si annoino, verranno organizzati dei laboratori e giochi a partire dalle 9.30 fino all’inizio del baratto (previsto per le 11). "Troveremo una coppia di lettrici speciali (Tiziana e Liliana), e qualche grande che li farà giocare con palla e altri giochi".

Chi verrà a barattare dovrà arrivare verso le 9.00 per l’allestimento del tavolo e la successiva valutazione. Dopo gli scambi i bimbi potranno giocare un pò nel nostro giardino con i loro nuovi giocattoli. Verso le 13.00 pranzo in compagnia con ciò che ognuno ha portato per sè e la propria famiglia, in un grande pic nic sul prato. La manifestazione terminerà dopo il pranzo. Clicca qui trovare il modulo di iscrizione, il regolamento e il volantino.