Valmadrera si vuole far colorare: spazi liberi per i writer al "Rio Torto"

Valmadrera si apre ai writer. Il successo che ha ottenuto il concorso per la realizzazione dei murales presso gli impianti sportivi nello scorso mese di agosto ha convinto l'Amministrazione comunale a mettere a disposizione alcuni spazi liberi per la realizzazione di altre pitture murali. L'idea è stata suggerita dagli stessi giovani artisti che hanno partecipato al concorso "Sport e giovani" sul modello delle iniziative "muri liberi" già attivate in altre realtà.

Si colora il muro del "Rio Torto"

Per ora in città l'iniziativa ha carattere sperimentale e l'area messa a disposizione è il muro perimetrale sotto le tribune del campo 1 presso il Centro sportivo; “se i risultati saranno positivi potranno essere individuate altri spazi, incentivando un circolo virtuoso di promozione della street art in un contesto di legalità, per contrastare gli atti di vandalismo su beni pubblici o privati e promuovere al tempo stesso un miglioramento dei luoghi della città”. La delibera ha approvato anche le linee guida con i criteri che gli artisti dovranno in ogni caso rispettare e la procedura da seguire per usufruire degli spazi.

Tema e divieti

A differenza di quanto previsto per il concorso, che era dedicato allo sport, il tema delle opere è libero (sociale, sportivo, ambientale, artistico, storico-architettonico, musicale, fantasy, tradizioni locali ...); sono vietati invece immagini, scritte o simboli in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona, messaggi intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie e dei generi o delle appartenenze politiche, riferimenti a simboli partitici, messaggi pubblicitari espliciti o impliciti e la riproduzione di elementi coperti da diritti d'autore di terzi.

Le spese per la realizzazione dei dipinti murali è a totale carico degli artisti che, una volta presentata la domanda di utilizzo degli spazi murali, avranno tre mesi dall'autorizzazione per realizzare la loro opera.