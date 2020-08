Valmadrera, asfalto rifatto e prima apertura per i 30 nuovi parcheggi di via San Carlo

Dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 agosto, sono stati aperti in via provvisoria a Valmadrera i nuovi parcheggi fatti realizzare dall'Amministrazione Comunale all'inizio di via San Carlo Borromeo.

«Saranno così disponibili 30 nuovi posti auto realizzati con masselli autobloccanti - fa sapere il sindaco Antonio Rusconi - Il cantiere dei lavori andrà poi a concludersi, come da cronoprogramma, nei primi giorni di settembre, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Contestualmente all'apertura dei parcheggi verranno resi fruibili anche i nuovi marciapiedi realizzati su ambo i lati della via San Carlo Borromeo, dall'incrocio con via Leopardi sino all'incrocio con le vie Buonconsiglio e Campogrande, che renderanno più sicuro per i pedoni il transito lungo il tratto stradale oggetto d'intervento, anche in funzione della vicinanza con l'ingresso principale alla scuola primaria Leopardi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi giorni sono stati ultimati anche i lavori per la nuova asfaltatura della sede stradale (nelle foto), che consentiranno di togliere i semafori di cantiere che regolavano a senso unico alternato il transito veicolare nel tratto stradale oggetto di cantiere, ripristinando così il transito in entrambi i sensi di marcia.

Gallery