Parchi e giochi a nuovo a Valmadrera

Restyling per parchi e giochi di Valmadrera. Si sono infatti conclusi nei giorni scorsi gli interventi promossi dall'amministrazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture gioco presenti nelle tre aree verdi comunali: il parco pratone a lago in località Parè, il parco di via San Francesco e il lo spazio pubblico di via Casnedi.

Sono state eseguite, da parte della ditta incaricata, sia le operazioni di manutenzione ordinaria finalizzate al controllo e all'efficienza dei giochi installati nei singoli parchi, sia gli interventi di manutenzione straordinaria, volti alla sostituzione di parti delle strutture danneggiate o ammalorate dal tempo. Al parco di via Casnedi, ad esempio, è stata installata una nuova casetta con il tetto rosso (nella foto sopra), in sostituzione di quella esistente ormai obsoleta, sostituite inoltre le sagome sui giochi a molla. Al pratone a lago di Parè, la vecchia struttura in legno dell'altalena è stata rimossa completamente a favore di una nuova altalena doppia, realizzata con strutture in tubo d’acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, con un seggiolino a tavoletta e un altro "a gabbia" per i bambini più piccoli.

In accordo con la dirigenza scolastica, il comune è intervenuto anche presso la scuola dell'infanzia Collodi di via Bovara. Nel giardino esterno dell'edificio, per implementare i giochi esistenti, è stata installata una nuova altalena doppia realizzata con strutture in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. L'azienda incaricata ha quindi collocato l'apposita pavimentazione antitrauma secondo la vigente normativa di legge. L'altalena è dotata di due seggiolini a tavoletta con schienale di sicurezza. Gli interventi hanno comportato un costo complessivo netto pari a 18.234 euro.