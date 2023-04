Nel parco una casetta per i libri costruita dagli studenti

Una casetta per i libri nel verde del parco, costruita dai ragazzi dell’Aldo Moro. Nell’ambito del progetto “Il grande salto” proposto dalla fondazione Monsignor Giulio Parmigiani per il bando per il libro e la lettura finanziato da Fondazione Cariplo, gli studenti della scuola professionale di Valmadrera hanno realizzato una casetta per i libri, che è stata collocata presso il parco di via Casnedi.

L'iniziativa va ad aggiungersi alle altre inserite nel progetto, come i laboratori di lettura con gli anziani e momenti di incontro fra le generazioni, sempre legate dal filo conduttore dell’importanza della lettura. La casetta, in legno metallo e vetro, è stata progettata dall'architetto Giusy Vitale e realizzata dai prof Cosentino, Mazzitelli, Mariani e dai ragazzi di meccanica e falegnameria e disegno d'arredo (in particolare Dell'Orto e Vidoni che hanno dedicato anche ore del loro tempo libero). L'azienda Varo ha poi curato la verniciatura della parte metallica.

"Obiettivo dell’azione progettuale - spiega Raffaella Brioni, assessore all'istruzione di Valmadrera - è stato quello di coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di un bene a disposizione di tutta la cittadinanza, e che fosse legato alla promozione della lettura. L’amministrazione comunale, che ha fornito gli spazi e la predisposizione per il manufatto, ringrazia l’istituto, i docenti e i ragazzi".