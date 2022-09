Valmadrera contro la pena di morte: “Siamo una città per la vita”

Valmadrera si schiera apertamente contro la pena di morte. Il Comune ha scelto di aderire alla campagna mondiale "Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte", promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, quale occasione importante per sensibilizzare la società civile sul tema della giustizia e dei diritti umani, ricordando anche come David Sassoli - in occasione della Giornata contro la pena di morte del 2021- aveva evidenziato l’impegno delle istituzioni dell'Unione Europea contro le punizioni capitali e aveva rimarcato come non possa esserci giustizia senza pieno rispetto diritti umani.

Valmadrera contro la pena di morte

L'Amministrazione comunale valmadrerese ha così accolto anche l’appello di Papa Francesco che, tramite un video pubblicato lo scorso 31 agosto, ha annunciato la sua intenzione di preghiera per il mese di settembre “perché la pena di morte, che attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo”.

Il Comune di Valmadrera verrà pertanto inserito nella lista di “Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte”. Inoltre, la medesima e il logo dell'iniziativa verranno pubblicati sulla pagina iniziale del sito web comunale il prossimo 30 novembre.