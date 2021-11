Una nuova casa per i pompieri di Valmadrera: nascerà in via Casnedi

È attesa da tanti anni e ora un pochino più vicina. Fatto un passo avanti verso la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Valmadrera. Questa la decisione dell'Amministrazione comunale, volta ad individuare la nuova struttura per lo svolgimento dei servizi da parte dei Vigili del fuoco volontari, con individuazione dell'insedimento presso un'area di proprietà ubicata lungo via Casnedi, nel pieno della frazione Caserta.

“È in tal senso che l'Amministrazione ha manifestato la volontà di favorire ogni iniziativa utile a consentire l'avvio delle azioni finalizzate alla progettazione della nuova struttura - spiega l'architetto Marco Nava, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune -, destinata a sostituire quella attualmente esistente lungo via Sabatelli presso un altro edificio di proprietà comunale: l'attuale collocazione da tempo manifesta purtroppo i limiti correlati alla difficoltà nel dare ogni più adeguata risposta, come attesa dalla cittadinanza in relazione al prezioso servizio svolto che, è offerto con notevole impegno e sforzo da tutti apprezzato, dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, realtà consolidata sul territorio da diversi anni e nei confronti di cui l'Amministrazione comunale intende lavorare di concerto, affinché possa essere garantita la migliore continuità del servizio medesimo, anche al fine di consentire e riconoscere ai diversi volontari il mantenimento di questa preziosa realtà”.

L'area di via Casnedi e il progetto

È stata quindi individuata l'area di via Casnedi, in una posizione ritenuta strategicamente ottimale in relazione alla diretta connessione con il tessuto urbano e territoriale circostante attraverso l'esistente rete infrastrutturale stradale, che vede peraltro un immediato collegamento con il territorio mediante accesso, nel raggio di 400 metri, alla Strada Statale 36.

Attraverso il provvedimento dell'area tecnica comunale e sulla scorta dell'indirizzo fornito dall'Amministrazione è pertanto stato perfezionato l'incarico, a fine ottobre, a un professionista abilitato e identificato nell'ingegner Andrea Ferrigato di Bosisio Parini, finalizzato alla progettazione di uno studio di fattibilità dell'opera e volto a favorire il migliore inquadramento della progettazione livello successivo. Con questo intento, il progetto di fattibilità tecnico economica verrà predisposto secondo la normativa vigente e dovrà permettere l'individuazione, eventualmente tra soluzioni alternative, di quella che presenterà il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare ed alle prestazioni da fornire.

“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal professionista svilupperà, nel rispetto di quanto emerso dal dialogo tra Amministrazione e pompieri, le necessarie generali indagini preliminari propedeutiche alla definizione degli aspetti progettuali di maggior dettaglio - conclude l'architetto Nava -, con particolare riferimento alle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, nonché funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, integrando lo studio con le essenziali preliminari stime economiche di massima, utili a determinare la possibilità e/o l'esigenza di suddivisione eventuale dell'opera in lotti funzionali, in relazione al conseguente inquadramento e reperimento delle necessarie risorse economiche. Tutta questa attività di progettazione sarà condotta in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”.