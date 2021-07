Valmadrera: illustrato ai consiglieri il progetto di ristrutturazione del Centro Culturale Fatebenefratelli

Illustrato all'intero Consiglio comunale il progetto di ristrutturazione del Centro Culturale Fatebenefratelli. Venerdì il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi ha ricostruito, alla fine degli anni '70, l'acquisto da parte dell’ Amministrazione comunale di tutte le proprietà Fatebenefratelli, comprese le case popolari della zona di Caserta, San Tommaso, poi destinato alla Comunità Montana, e all'inizio degli anni '80 le opere su questo lotto guidate dall'architetto Bruno Bianchi.

Dopo quarant'anni il progettista incaricato, Guido Stefanoni ha presentato la necessità di questo intervento, di cui i primi 505.000 da entrate non comunali (360.000 dalla Regione nel 2020, 35.000 dallo Stato sulla progettazione per la sicurezza, 110.000 euro dalla Regione sul 2021): un ascensore per disabili per raggiungere lo spazio espositivo, il consolidamento dei solai della sala esposizione con un aumento delle vie di fuga per permettere una più sicura presenza, mentre nella parte al piano terra sarà valorizzato l'orto botanico con una sala multimediale e altre dedicate agli uffici dell'orto.

Virginio Brivio, responsabile cultura, ha ricordato come il Fatebenefratelli sia un bene culturale riconosciuto; ha quindi ringraziato i volontari dell'orto botanico e ha presentato il progetto da 30.000 finanziato da Larioreti e Fondazione Comunitaria Lecchese con cui Luce Nascosta farà le visite al Centro e all'orto botanico, e il progetto presentato alla Fondazione Cariplo di valorizzazione dell'orto botanico e dei suoi ambienti per circa 250.000 euro, di cui si attende risposta. L'architetto Stefanoni ha risposto ad alcune puntuali domande tecniche del consigliere Guido Villa e poi si è provveduto alla visita al cantiere.