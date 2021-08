Valmadrera, aperto il bando per il premio in memoria di Pamela

Scade il prossimo 10 settembre il termine per partecipare all'iniziativa del fondo "In Viaggio con Pamela, crederci sempre... arrendersi? Mai". Previsto un riconoscimento di 2.000 euro

Scade il prossimo 10 settembre il termine per la partecipazione al bando proposto dal fondo "In Viaggio con Pamela, crederci sempre... arrendersi? Mai" dedicato a Pamela Cazzaniga, la giovane Consigliere Comunale di Valmadrera scomparsa lo scorso 28 marzo (giorno del suo compleanno) a soli 44 anni.

Costretta su una sedia a rotelle a causa di un tragico incidente d’auto a 21 anni, Pamela non aveva mai perso la voglia di vivere e aveva fatto della passione per il viaggio la sua ragione di vita, anche professionale, impegnandosi, inoltre, come Consigliere comunale, per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Come spiegato dal Comune di Valmadrera, il premio di 2.000 euro mira a riconoscere il valore di percorsi, progetti e attività rivolti al mondo della disabilità e far conoscere il lavoro di quelle realtà, anche individuali, che si impegnano nel mondo della disabilità cercando di superarne i limiti.

Tutto il materiale deve essere indirizzato al fondo “In viaggio con Pamela” e recapitato, entro e non oltre il giorno 10/09/2021, a: “In viaggio con Pamela: Crederci sempre, arrendersi mai” c/o il Comune di Valmadrera - Via Roma, 31 - 23868 Valmadrera. Il Regolamento e il modulo d’iscrizione, possono essere scaricati online dal Sito istituzionale del Comune di Valmadrera.