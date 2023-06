Il grazie di Valmadrera ai volontari della scuola

Valmadrera ringrazia i volontari del settore scuola. Nella serata di ieri, mercoledì, il sindaco Antonio Rusconi - accompagnato dall'assessore all’istruzione Raffaella Brioni, dal comandante della polizia locale Cristian Francese e dal responsabile del settore istruzione Filippo Perego - ha voluto omaggiare con un momento di festa e gratitudine tutti i volontari impegnati in ambito scolastico: vigili volontari, accompagnatori del piedibus e operatori del trasporto disabili.

Sindaco e colleghi hanno evidenziato come queste persone siano "le migliori testimonianze di quanto ognuno di noi possa contribuire per migliorare la nostra comunità" sottolineando inoltre come sia auspicabile che altri volontari si possano aggiungere al team di operatori proprio in questo periodo nel quale si sta programmando il nuovo anno scolastico. "Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno scolastico".