Valmadrera, riqualificato il parco pubblico di via San Francesco

Sono terminati i lavori di rifacimento dei vialetti pedonali posti all'interno del parco pubblico posto tra via San Francesco d'Assisi e la frazione San Dionigi a Valmadrera. L'intervento va a concludere le opere che l'Amministrazione comunale ha posto in essere durante quest'anno, finalizzati al pieno recupero dell'area pubblica in oggetto. In particolare, nella scorsa primavera si era dato corso alla sistemazione e parziale sostituzione di alcuni giochi in legno presenti all'interno del parco.

Le opere eseguite in questa fase hanno interessato, in particolare, il rifacimento completo dei vialetti pedonali e degli spiazzi ove sono posizionate le panchine. Si è proceduto alla rimozione della pavimentazione esistente, alla formazione di un idoneo sottofondo con materiale inerte stabilizzato, alla fornitura e posa di nuove lastre prefabbricate. I lavori sono stati poi ultimati con il livellamento con terra di coltivo all'interno dell'area di cantiere. Le opere hanno comportato un un costo complessivo netto pari a 9.800 Euro più Iva.

Gallery