Valmadrera inaugura la sala emeroteca "Brusadelloro"

Valmadrera omaggia la memoria di due compianti e stimati uomini di cultura. Mercoledì 26 ottobre alle ore 17 si terrà infatti la cerimonia di intitolazione della Sala Emeroteca della Biblioteca Civica - situata presso il Centro culturale Fatebenefratelli - a Gino Brusadelli e Achille Dell'Oro. La sala verrà chiamata "Brusadelloro".

"La dedicazione di questo spazio valorizzato e attrezzato per la lettura - fa sapere la Giunta comunale di Valmadrera - non è solo un tributo alla memoria, ma anche un impegno a coltivare la passione per la nostra storia che Gino Brusadelli e Achille Dell'Oro hanno trasmesso con merito".

Lo stesso giorno alle ore 15.00, nella Sala auditorium sempre del Centro culturale si terrà inoltre la lezione introduttiva degli incontri di UNI 3 dedicata al testo di Achille Dell'Oro "Facc & bescacc", con l'intervento di Vincenzo Dell'Oro e Gianni Magistris.