La rivoluzione dei lampioni a Valmadrera: in arrivo impianti più moderni

Il Comune di Valmadrera ha iniziato un massiccio intervento di sostituzione dei centri di pubblica illuminazione presenti sul territorio non più funzionanti. A seguito di un censimento dettagliato fatto nei mesi scorsi, l'Amministrazione è arrivata a definire la sostituzione di 53 punti luce esistenti, dotati di lampade a vapori di mercurio ormai obsolete e non più a norma di legge.

"La sostituzione avviene con nuovi e più performanti apparecchi a tecnologia led, che consentono sia un miglior effetto illuminotecnico che un risparmio energetico" - fanno sapere gli uffici comunali. Le operazioni di sostituzioni sono state affidate alla società Enel So.le srl di Milano.

Nell'ambito di una più generale riqualificazione della rete della pubblica illuminazione presente sul territorio comunale, parallelamente alle operazioni di ripristino dei punti luce non funzionanti, il Comune ha recentemente riscattato gli impianti, attivando la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica comunale, che consentirà l'individuazione di un nuovo soggetto incaricato di una completa riqualificazione ed efficientamento dell'intera rete presente sul nostro territorio comunale.