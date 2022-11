Mel Gibson sbarca in Valsassina: ha fatto visita alla Carozzi

Mel Gibson in Valsassina. No, non una voce di corridoio, ma una verità assoluta. La celebre star di Hollywood è giunta a Pasturo nel cuore del pomeriggio di venerdì 18 novembre, facendo visita alla nota formaggeria Carozzi che si trova a lato della Strada Provinciale. L'attore è stato ospitato nell'esclusiva saletta del bistrot, dandoci dentro con taleggio e gorgonzola. È stata la stessa azienda valsassinese a rendere nota la presenza del 66enne Mel Columcille Gerard Gibson, che durante la mattinata dell'8 novembre è atterrato a Palermo all'aeroporto Falcone Borsellino insieme alla sua compagna l'attrice Rosalind Ross e alla figlia di 8 anni. Qui è stato subito immortalato con gli assistenti aeroportuali e le foto sono finite sulla pagina ufficiale di Facebook del Falcone e Borsellino.

Esasperato dalle corse degli ammiratori siciliani desiderosi di ottenere un selfie con lui, come riportano anche i colleghi di PalermoToday, ha lasciato il capoluogo siciliano con un giorno d'anticipo per arrivare sul lago di Como. Ieri, 17 novembre, è stato avvistato nel centro dell'altra città capoluogo lariana. L'attore si è recato in un negozio di via Lambertenghi, dove ha acquistato alcuni oggetti di ceramica e, sempre nella giornata di giovedì, è entrato nel negozio Etica Estetica per comprare un paio di scarpe per la figlia.

In realtà sarebbe quasi certo che il motivo per cui l'attore premio Oscar si trova in Italia è quello di cercare nuove location per il suo prossimo film. Per questo motivo, oltre a Como, il protagonista di "Braveheart", tra gli svariati successi che l'hanno visto come protagonista, ha messo in programma di visitare altre location sul Lario.