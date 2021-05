Marco Valseschini confermato presidente degli alimentaristi lecchesi

Non cambia il vertice degli Alimentaristi. Marco Valseschini è stato confermato alla guida del Gruppo di Confcommercio Lecco. L’assemblea elettiva si è svolta negli scorsi presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi. Valseschini - titolare dell’alimentari Valseschini di Lecco in via Paisiello, 28 - è stato eletto all’unanimità e, di conseguenza, resterà presidente anche per il quinquennio 2021-2026 dopo avere ricoperto questo ruolo negli ultimi 5 anni.

Cariboni e Nucera nel Direttivo

Al suo fianco nel Consiglio di categoria sono stati eletti Paolo Cariboni, presidente degli Alimentaristi prima di Valseschini fino al 2016 e titolare dell’alimentari Cariboni di via Manzoni, 52 di Bellano, e Gianpiero Nucera, titolare del negozio Delikatessen di Lecco in via Malpensata, 2 e attualmente presidente dei Panificatori di Confcommercio Lecco.