Valmadrera: Vanda Castagna va in pensione (in ritardo) con il saluto della Giunta

Un altro dipendente lascia il Comune di Valmadrera. Prima della riunione della Giunta, il sindaco Rusconi Antonio e gli assessori hanno voluto ringraziare Vanda Castagna, che dal 2010 ha lavorato all'interno del palazzo comunale come responsabile dell’Ufficio Ragioneria e, in precedenza, per oltre 25 anni aveva svolto i medesimi compiti presso la Comunità Montana del Lario Orientale.

Il pensionamento ritardato

“Vanda - ha voluto sottolineare il primo cittadino Rusconi - è una di quelle persone che ogni amministratore vorrebbe avere al suo fianco per la competenza, la generosità e la disponibilità ad affrontare i diversi problemi. Ha ritardato di un anno il suo pensionamento pur di permettere al Comune di poter svolgere in Provincia il concorso. Penso di dover esprimere un grazie a nome di tutta la comunità”. A sua volta, Castagna ha ringraziato il segretario, i dipendenti per la collaborazione preziosa e si è dichiarata soddisfatta per lasciare un bilancio sano.

Tutti gli amministratori hanno voluto unirsi al ringraziamento, compreso lo storico presidente della Comunità Montana, Cesare Perego, con cui aveva collaborato per tanti anni.