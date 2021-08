Salvarono i bambini dall'incendio del pullman: Mascetti e Lo Dato cittadini onorari di Varenna

Varenna attribuisce le benemerenze civiche di "Cittadino onorario" ai due uomini che lo scorso 13 luglio, con un gesto lucido e tempestivo, permisero a un gruppo di adolescenti di salvarsi dal pullman in fiamme nella galleria di Fiumelatte sulla SS36, proprio nel territorio comunale di Varenna.

Durante il Consiglio comunale del 3 agosto 2021, su proposta del sindaco Mauro Manzoni, i riconoscimenti sono stati conferiti all'autista volontario della Croce Rossa Mauro Mascetti e all'animatore dell’oratorio di Lipomo Giovanni Lo Dato. Le benemerenze verranno consegnate personalmente a Mascetti e Lo Dato nell'ambito di un concerto del Festival di Musica "Tra Lago e Monti" in programma il prossimo 20 agosto alle ore 21 in Piazza San Giorgio a Varenna.

Nella mattina dello scorso 13 luglio, mentre i due stavano accompagnando un gruppo di 25 adolescenti a Livigno per un campo estivo, l'autobus sul quale viaggiavano aveva preso fuoco lungo la SS36, all'interno della galleria di Varenna. In quell'occasione Mascetti e Lo Dato salvarono e misero in sicurezza tutti i ragazzi loro affidati e si prodigarono nel contenere le fiamme nell'attesa dei soccorsi.

Il saluto del sindaco al Consiglio

Alla conclusione del Consiglio, probabilmente l'ultimo prima delle prossime elezioni amministrative, il sindaco Manzoni ha voluto ringraziare tutti i partecipanti ai lavori dell'organo di governo del Comune: "Ringrazio indistintamente tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, per l'impegno profuso in questo mandato, consapevoli che il servizio alla propria comunità è un onore che noi abbiamo assunto e che siamo stati capaci di portare a termine pur nelle difficoltà che, più o meno inevitabilmente, l'azione dell'amministrare ci ha posto innanzi. Ringrazio infine il segretario comunale, Claudio Ministeri, per il lavoro svolto con competenza in questi anni".