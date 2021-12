Il grande cinema sceglie il Lario: Varenna protagonista nelle sale

Il nostro territorio protagonista al cinema. In particolare, è ancora una volta Varenna a fare sollevare i rifilettori del mondo dello spettacolo sul Lecchese.

È uscito nelle sale lo scorso 22 dicembre, e vi rimarrà per l'intero periodo di festività, l'ultimo film di Paolo Genovese, Supereroi, in cui diverse scene sono ambientate nel piccolo borgo lariano e nei maestosi giardini di Villa Cipressi. "Varenna e il Lario saranno così in tanti cinema italiani, negli occhi e nella fantasia di molti spettatori" commenta, entusiasta, il sindaco Mauro Manzoni.

Uno spot di sicura importanza, a conferma di come il cinema, sempre più spesso, scelga il lago di Como (e le sponde lecchesi) per le sue ambientazioni suggestive e spettacolari.

Tratto dall'omonimo romanzo, il film narra la relazione d'amore tra una fumettista e un professore di fisica, gli attori Jasmin Trinca e Alessandro Borghi, giocando con una serie di ellissi e di flashback.

Il trailer