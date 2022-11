Abiti in uno dei paesi rivieraschi? Puoi viaggiare in battello a prezzi scontati

Abiti in uno dei paesi del lago? Puoi viaggiare in battello a un prezzo agevolato. Anche nel 2023 la Navigazione Laghi proporrà "Conosci il tuo lago": l'iniziativa prevede un'agevolazione tariffaria con riduzione sui biglietti ordinari e sulle carte di libera circolazione, per tutti i cittadini residenti nelle località aderenti che si affacciano sul lago.

Il Comune di Varenna ha confermato la sua adesione. "Navigazione Laghi propone questo accordo ai Comuni rivieraschi dal 2016, per incentivare l'utilizzo del servizio pubblico di navigazione e per valorizzare il territorio lacuale, stimolando i cittadini a conoscere meglio il territorio in cui gli stessi abitano" commenta il sindaco Mauro Manzoni.

Per ottenere la riduzione sarà sufficiente presentare in una qualsiasi delle biglietterie della Navigazione Lago di Como un documento che certifichi la residenza (ad esempio carta di identità).