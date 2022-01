Il fascino di Varenna conquista anche il National Geographic

Varenna sulla copertina di "Bellezze d'Italia" di National Geographic, la prestigiosa rivista internazionale dedicata a luoghi, paesaggi e meraviglie della natura. La perla del ramo lecchese del lago di Como, con il suo caratteristico borgo che si protende nel Lario, è stata scelta in particolare per la copertina del volume dedicato alla Lombardia e al magnifico paesaggio dei laghi all'interno della serie di pubblicazioni dal titolo "Bellezze d'Italia".

Realizzata in collaborazione con National Geographic, la collana di libri illustrati propone un viaggio per immagini nelle bellezze naturalistiche e culturali delle regioni del nostro Paese. "La lombardia - si legge nell'incipit del servizio - pur non avendo sbocchi sul mare, offre fantastici laghi, grandi e piccoli, nei quali si specchiano borghi antichi, eremi di pace, ville nobiliari oltre a meravigliosi monti..."

Una bella soddisfazione, espressa anche dal sindaco Mauro Manzoni. "Siamo davvero felici - ha commentato il primo cittadino di Varenna - che l'immagine del nostro paese sia stata scelta ancora una volta per rappresentare la bellezza e il connubio armonico tra natura e cultura dei laghi e di tanti altri luoghi lombardi”. L'uscita numero 20 della serie, edita da Centauria Editore, è disponibile in tutte le edicole.