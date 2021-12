In crisi per il covid: Varenna aiuta le famiglie a pagare affitto e bollette

Dal Comune una mano ai cittadini in difficoltà a causa del covid. L'emergenza, purtroppo, ha ancora conseguenze economiche nella vita di tutti i giorni. L'Amministrazione di Varenna assegnerà contributi di solidarietà e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno a causa della pandemia.

Le somme erogate saranno utilizzabili per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (servizio elettrico, idrico, gas/metano, utenze telefoniche).

Chi può accedere al contributo

Al contributo potranno accedere le famiglie residenti a Varenna, con Isee del nucleo familiare richiedente inferiore o uguale a 20mila euro. L'importo dei contributi riconosciuti varierà in base ai componenti del nucleo familiare.

Le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate entro sabato 11 dicembre

2021 secondo due modalità:

consegna a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Varenna, dalle ore 9.30 alle 11.30, da lunedì a sabato.

email all'indirizzo Pec del comune: varenna@comune.varenna.legalmailpa.it.

Le richieste saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione e all'erogazione

avrà luogo sino ad esaurimento dei fondi a disposizione.