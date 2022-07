Nelle acque tra Fiumelatte e Varenna la spettacolare Regata delle Lucie

Si è svolta domenica 17 luglio nelle acque antistanti Varenna la regata destinata alle barche Lucia, la caratteristica imbarcazione del Lario. L'evento era abbinato al Trofeo BBC Lezzeno.

La regata ha interessato il tratto di costa tra Fiumalette e Varenna, in una giornata calda e piena di visitatori, secondo le disposizioni del Comitato FICSF Como e Lecco e su organizzazione della Asd Remiera "I Laghée". Hanno fornito il proprio patrocinio il Comune di Varenna e l'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori.

Così al traguardo

Nella regata femminile (sui 500 metri) in una finale a tre tiratissima hanno avuto la meglio le ragazze della Mezzegra, Mastalli e Losi: staccate di mezza imbarcazione le rivali della Gravedona e Uniti che nelle precedenti regate le erano state avanti; in scia, ma non staccate, le coriacee atlete del Domaso campioni in carica, Briz e Cerfoglio.

Nella regata maschile (2.000 metri) vittoria sul filo di rasoio, con mezza barca, dell'equipaggio del Domaso De Lorenzi Poncia che ha recuperato nel finale il breve distacco con i rivali di sempre di Cremia, i fratelli Gelpi tesserati con la Asd Remiera I Laghée; terzo posto per Lezzeno con Cappi e Ponzini che avevano vinto la prima regata stagionale.

In netto recupero l'equipaggio maschile della Mezzegra composto da Gilardoni e Alfaroli che scala un'altra posizione portandosi sul quarto gradino, di seguito gli equipaggi di Dongo, Sala Comacina, i padroni di casa di Varenna e Tremezzo. Le premiazioni sono stata effettuate personalmente dal sindaco del Comune di Varenna Mauro Manzoni.