Varenna: Giovanna Cavalli festeggia 99 anni

Una vita che sfiora il secolo, quella di Giovanna Cavalli detta “Giovannina”. La decana della comunità varennese ha compiuto infatti 99 anni. La sua vita è da sempre legata al comune "perla del lago". Seppur nella frugalità, dettata dalle regole dovute all’attuale emergenza sanitaria, Giovanna ha festeggiato nei giorni scorsi il compleanno, attorniata dall’affetto dei suoi familiari e, idealmente, di tutta la comunità di Varenna.

Insieme agli altri, è giunto anche il messaggio di auguri del sindaco Mauro Manzoni, al quale la signora Cavalli ha voluto rispondere personalmente con una lettera: «Signor sindaco, con estremo piacere sento la vicinanza sua e di tutta la comunità di Varenna. È una grossa emozione per me condividere con Voi il giorno del mio 99° compleanno (sempre a Varenna). Al sindaco Mauro Manzoni un grande ringraziamento per la vicinanza dimostratami. Ancora grazie e un saluto a tutti».