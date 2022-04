Fiori e "Cocci solidali" conquistano Varenna

Successo per “Varenna in Fiore”, l’esposizione vivaistica organizzata dal Comune di Varenna e andata in scena domenica 10 aprile. Piazza San Giorgio si è trasformata in un giardino fiorito dove grandi e bambini hanno potuto passeggiare e ammirare le numerose essenze e le specialità floreali, nonché i tanti vasi decorati con allegria dall’associazione di volontariato “I Cocci Solidali" di Erve, comune dell'alta valle San Martino dove queste splendide creazioni sono ormai diventate un simbolo.

Grazie anche alla bella giornata, i turisti hanno così riempito le contrade e i sentieri della perla lecchese del Lago di Como, potendo anche visitare gli splendidi giardini di Villa Cipressi (parte della rete Grandi Giardini Italiani) e di Villa Monastero, che presentano le prime fioriture primaverili di camelie e glicini. "Una primavera di buon auspicio per la stagione turistica in arrivo" - ha commentato il sindaco Mauro Manzoni, soddisfatto per gli eventi dello scorso fine settimana.