Con "Varenna in fiore" una giornata di primavera ancora più magica

Entra nel vivo la primavera e la bellezza di Varenna fiorisce ancora di più. Come annunciato dal sindaco Mauro Manzoni, si avvicina infatti l'evento "Varenna in fiore", un variopinto mercatino di piante e fiori che sboccerà in piazza San Giorgio, nel cuore del centro storico, riempendola di verde e di tante tinte variopinte, colorando ancora di più una domenica di primavera.

L'appuntamento con l'evento che porterà tanta voglia di colori e libertà nella perla lecchese del lago di Como è infatti in programma per domenica 10 aprile dalle ore 9.30 alle 18.00. La manifestazione è organizzata dall'Amministrazione comunale con la partecipazione di diversi espositori locali. In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato a data da destinarsi (sotto, la locandina dell'evento).