Ristrutturato e inaugurato l'ambulatorio medico di Varenna, ecco come si presenta

Sotto una pioggia scrosciante è stato inaugurato l’ambulatorio medico di Varenna di recente sottoposto a un radicale intervento di ristrutturazione. L’ambulatorio è stato intitolato al dottor Ugo Maloberti, medico del paese per 40 anni, fino al 1978. La cerimonia, nel rispetto della normativa anti-Covid, è stata presieduta dal sindaco Mauro Manzoni ed ha visto la partecipazione del nipote e del pronipote del dottor Maloberti.

Manzoni ha rimarcato come l’ambulatorio, in un piccolo borgo come Varenna, non sia un semplice presidio medico, ma un segno dell’attenzione della comunità per la cura della salute di ciascuno, in particolare dei più deboli e dei più fragili. Un’attenzione che si è concretizzata nella scelta dell’Amministrazione comunale di investire risorse in quest'opera di profonda ristrutturazione. (Nelle foto alcuni momenti dell'inaugurazione e immagini degli interni)

Il progettista dell'intervento, l’architetto Alex Ongania, ha riassunto i dettagli delle opere, costituite dalla formazione di un cappotto d’isolamento termico, la posa di nuovi serramenti ad alta efficienza energetica, il rifacimento dell’impianto di climatizzazione invernale e raffrescamento estivo, con pompa di calore ad alta efficienza; inoltre, l’adeguamento degli impianti idraulici ed elettrici, il completo rifacimento dei servizi igienici, adatti anche agli utenti diversamente abili, la tinteggiatura ed il rivestimento interno dei locali con materiale impermeabile e di facile lavatura e disinfezione. Particolari ringraziamenti sono stati rivolti dal sindaco all'impresa Fagioli di Varenna, che ha eseguito i lavori con professionalità e nel rispetto dei tempi convenuti. Il sindaco ha quindi ricordato la stimatissima figura del dottor Maloberti, che ha curato con dedizione e autorevolezza tanti varennesi.

«Abbiamo voluto onorare e perpetuare la memoria del dottor Maloberti, della grande disponibilità, competenza e umanità dimostrate nello svolgimento del proprio lavoro a servizio della popolazione, nonché per il rilevante impegno civico profuso mediante la sua intensa partecipazione a molteplici iniziative in ambito culturale. Un segno eloquente in un periodo nel quale, a causa della pandemia da Covid-19, abbiamo riscoperto l’importanza della figura dei ricercatori e dei medici, e tra questi, in particolare, dei medici di base, punto di riferimento per la comunità».

A seguire Corrado, nipote del compianto dottore, dopo aver manifestato il saluto ed i ringraziamenti della mamma Carla, assente per motivi di salute, ha rivolto un pensiero a tutto il personale medico che in questo particolare momento storico si sta impegnando senza risparmio nell’assistere gli ammalati, trasformando la propria professione in una missione. In ultimo, si è proceduto allo svelamento della targa alla memoria e al taglio del nastro da parte del piccolo Alessandro, pronipote del dottor Maloberti insieme al sindaco. I presenti hanno potuto così visitare il nuovo ambulatorio, che è stato benedetto dal parroco di Varenna don Carlo Lucini.

