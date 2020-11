Varenna intitola al dottor Ugo Maloberti il ristrutturato ambulatorio

Varenna intitola il proprio ambulatorio comunale al dottor Ugo Maloberti, per quarant'anni stimato e amato medico nel centro rivierasco. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domenica 6 dicembre alle ore 11.15 davanti al palazzo del Municipio.

Iniziate a metà settembre, le opere di ristrutturazione sono recentemente terminate e sono consistite: nella costruzione di un cappotto d'isolamento termico e posa di nuovi serramenti ad alta efficienza energetica; nel rifacimento dell'impianto di climatizzazione invernale e raffrescamento estivo, con pompa di calore ad alta

efficienza, e adeguamento degli impianti idraulici ed elettrici; nella ristrutturazione dei servizi igienici, adatti anche a utenti diversamente abili; nella tinteggiatura e rivestimento dei locali interni con materiale impermeabile e di facile lavatura e disinfezione. La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Mauro Manzoni e si svolgerà nel rispetto della normativa antiCovid-19.

Cenni biografici di Maloberti

Il dottor Ugo Maloberti nasce a Lungavilla (Pav) il1° aprile 1907. Conseguito il diploma di maturità classica si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia di Pavia laurendosi nel 1932. Appena laureato inizia la sua attività presso l'ospedale psichiatrico di Como e successivamente nel 1935 parte per la guerra d'Africa come sottotenente medico.

Ritornato dalla campagna dell'Africa Orientale, nel 1938, diventa medico condotto e ufficiale sanitario dei comuni di Varenna e Perledo. I primi anni adibisce la propria abitazione, in Piazza San Giorgio, a studio medico facendone un punto di riferimento per la cura e il primo soccorso della popolazione. Il dottor Maloberti fino all'istituzione della figura del medico di famiglia nel 1978, è stato costantemente a disposizione dei propri pazienti sia di notte che durante i giorni festivi, garantendo una frequente e assidua assistenza domiciliare anche nelle piccole frazioni. Ha terminato la propria attività nel 1987 all'età di 80 anni.

Oltre alla professione medica ha partecipato alla vita sociale del Comune di Varenna risultando tra i fondatori dell’associazione Pro Varenna. Ha inoltre contribuito all'imbalsamazione di molti volatili del "Museo

Ornitologico e di scienze naturali Luigi Scannagatta". Infine ha raccontato le vicende del territorio in qualità di corrispondente del Giornale di Lecco. Nel 1989 è stato insignito dall'Ente Lecchese Manifestazioni con il "Premio di bontà Maria Sala vedova Corbetta" a memoria della preziosa umanissima professione medica esercitata per decenni a Varenna e Perledo. Il dottor Maloberti è deceduto l'11 novembre 1989 nella

sua abitazione di Perledo, in località Olivedo.

