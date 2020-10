Varenna: al via i lavori di Lario Reti Holding per i sottoservizi

Hanno preso il via ieri a Varenna i lavori di Lario Reti Holding per il rinnovo della rete acquedottistica che da piazza San Giorgio si dirama nelle vie IV Novembre e Polvani. L'intervento si inserisce nel progetto comunale di ammodernamento della pavimentazione in porfido della zona.

Prevista la sostituzione di 170 metri di tubazioni

I lavori - che comporteranno la sostituzione di 170 metri di tubazioni e di una decina di allacciamenti alla rete - proseguiranno fino alla seconda metà di novembre, con possibili interruzioni saltuarie del servizio idrico in occasione di lavori sugli allacciamenti o sulle parti principali di tubazione.

Per essere sempre informati sulle interruzioni, Lario Reti Holding invita i residenti ad iscriversi al servizio gratuito “Avvisami”, tramite cui Lario Reti Holding invierà degli SMS di avviso con le informazioni sulle eventuali sospensioni del servizio: https://avvisami.larioreti.it/

Gallery