Varenna: quasi terminati i lavori per i sottoservizi, ora tocca al nuovo porfido

Sono quasi terminati i lavori per il rifacimento di parte dei sottoservizi di piazza San Giorgio e di via IV Novembre a Varenna. Lo ha annunciato il sindaco Mauro Manzoni, facendo il punto sulle opere portate avanti da Lario Reti Holding per quanto riguarda gli allacciamenti e circa 170 metri di tubature, e dal Comune per quanto concerne la nuova pavimentazione e il fondo stradale.

«Si procederà poi al totale rifacimento della pavimentazione in porfido sostituendo l’asfalto presente fino ad ora e riportando così all’antico il centro storico di Varenna» - ha dichiarato il primo cittadino. Ecco alcune immagni del cantiere in corso nel cuore del paese e nelle zone limitrofe.

