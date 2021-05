Il Comune di Varenna mette in sicurezza i muri portanti del cimitero

Lavori al via entro Ferragosto per un importo pari a 81mila euro. Il sindaco Manzoni: «È un luogo caro ai varennesi oltre che un punto panoramico: per questo va preservato»

A breve via alla messa in sicurezza del cimitero di Varenna. Dopo i lavori degli scorsi mesi che hanno riguardato la manutenzione del portico di ingresso del cimitero con il rifacimento della copertura, il restauro degli affreschi e la posa della nuova pavimentazione nel vialetto di ingresso con riqualificazione degli spazi e nuovo impianto di illuminazione, l'Amministrazione comunale di Varenna ha impiegato fondi statali assegnati al Comune di Varenna per un'importante opera di messa in sicurezza dei muri portanti.

A seguito di più sopralluoghi, i tecnici competenti in opere strutturali hanno valutato la possibilità di realizzare un delicato intervento di consolidamento tale da non comportare, a sua volta, un ulteriore dissesto. «In particolare - spiega il sindaco Mauro Manzoni - si prevede di intervenire in corrispondenza dei due spigoli verticali del muro di sostegno del cimitero, ove sono presenti le importanti distacchi e fessurazioni, mediante opere di consolidamento strutturale. Inoltre saranno valutate e messe in atto tutta una serie di interventi secondari mirati a eliminare quanto possibile l'infiltrazione e la percolazione dell'acqua meteorica in corrispondenza del muro di sostegno e nel suo stretto intorno. Verranno inoltre effettuate indagini al fine di caratterizzare il terreno presente retrostante il muro, ove sono presenti i campi comuni del cimitero al fine di valutarne la consistenza e verificare la presenza di acque sotterranee».

L'inizio dei lavori, interamente finanziati con fondi statali per un importo complessivo di circa 81mila euro, è previsto entro il 15 agosto 2021. «Il cimitero di Varenna è un luogo caro ai varennesi - conclude Manzoni - non solo perché rappresenta lo spazio di sepoltura dei propri cari e quindi luogo della memoria della comunità, ma anche perché è collocato in uno dei siti più panoramici di Varenna. Esso quindi va preservato, curato e conservato al meglio, sia per i varennesi, che per chiunque abbia ad accedervi in occasione delle consuete passeggiate fuori dal borgo».