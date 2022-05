Anche a Varenna la mostra itinerante "Il Design nelle Dimore - Dieci Donne Designer"

Approderà anche nelle perla lecchese del Lago di Como la mostra itienerante "Il Design nelle Dimore - Dieci Donne Designer". L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi a Milano ed è organizzata dalla Fondazione Pio Manzù della quale fa parte anche l'architetto calolziese Eugenio Guglielmi in qualità di responsabile scientifico.

Dieci designer italiane saranno invitate a collocare i propri progetti realizzati e riconoscibili all'interno di una dimora storica e significativa per la città prescelta, prevedendo un progetto di allestimento che faccia da trait-d'union e la presenza d un curatore, così da creare dei rimandi visivi e formali capaci di mutare la percezione che l'osservatore ha dello spazio circostante mettendo in luce i legami sotteti e inattesi tra il luogo e l'oggetto esposto.

L'appuntamento a Varenna è in programma dal 20 luglio al 4 agosto negli spazi della chiesa di Santa Marta. In questo periodo la Rassegna è invece aperta a Ragusa Ibla, dal 4 al 26 giugno sarà poi a Potenza, quindi a Varenna e successivamente a Rimini (dal 20 agosto al 18 settembre) e a Varese (dal 24 settembre al 9 ottobre).

"Per ogni sede è previsto un momento di aggregazione e dialogo che, attraverso una visita guidata del sito, permetterà al visitatore di immergersi in un'esperienza contemplativa, personale e collettiva - spiegano gli organizzatori - Fondamentale in questa operazione la collaborazione con alcune importanti aziende di design di fama internazionale, ma anche con nuove realtà emergenti di grande interesse che con il loro sostegno al progetto daranno lustro e attenzione ai tesori architettonici di cui l'Italia è ricca".

"Anche l'evento di Varenna favorirà questa continua riscoperta e rivalutazione del ricco patrimonio culturale Italiano - aggiunge infine Eugenio Guglielmi, tra i relatori all'evento di presentazione che si è tenuto al Museo del Design di Milano, insieme a Giacomo Manzoni, presidente della Fondazione Pio Manzù e a Luciano Galimberti, Presidente dell'Associazione per il Disegno Industriale - Si tratta di una mostra di alto valore che nella prima tappa di Ragusa è già stata visitata da oltre 3.000 persone in pochi giorni. Nel comune lecchese l'esposizione itinerante resterà aperta al pubblico due settimane nella suggestiva cornice della Chiesa di San Marta. Per gli appassionate di arte e design, e più in generale di cultura, sarà un'occasione davvero da non perdere".