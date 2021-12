A Varenna il Natale si accende partendo dalla passerella a lago

A Varenna si inizia a resoirare l’atmosfera natalizia: a partire dall’accensione delle luminarie, che quest’anno, per la prima volta, daranno un tocco inconfondibile di magia alla passerella sul lago. Il calendario degli eventi natalizi, dedicati a grandi e piccini, è promosso dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del paese: la Pro loco, il gruppo Alpini, l’Associazione Scanagatta e infine gli Operatori Turistici, che aderiranno all’iniziativa “Botteghe aperte a Varenna”.

Come illustrato dal sindaco Mauro Manzoni, si inizierà domenica 12 dicembre con il mercatino di beneficenza in favore della Scuola dell’Infanzia “G.B. Pirelli”. Tra il 23 e il 26 dicembre sarà allestita in piazza S. Giorgio la casetta di Babbo Natale e si terranno gli spettacoli dedicati ai più piccoli: “Il cappellaio matto” (23 dicembre), e la magia delle bolle di sapone (26 dicembre).

Alla vigilia arriverà la classica slitta di Babbo Natale, organizzata dalla Pro Varenna. La sera del 29 dicembre si terrà il concerto di fine anno nella chiesa di San Giorgio con la Lake Como Philarmonic Orchestra diretta dal maestro Damiano Cerutti. Ingresso con prenotazione obbligatoria, e solo per chi provvisto di green pass, presso l’Infopoint di Varenna. Il 31 dicembre invece si potrà festeggiare il nuovo anno in Piazza San Giorgio al ritmo della musica di DJ Franco.

Inoltre l’associazione culturale “Luigi Scanagatta” organizza la visita delle chiese e della collezione prepositurale di Varenna, nelle giornate dell’8, 12 e 19 dicembre: si ripercorrerà la storia artistica delle chiese fin dalle loro origini e si evidenzieranno l’importanza che esse rappresentano per la comunità varennese. Le visite saranno gratuite e su prenotazione.

Il 6 gennaio si concluderà il programma degli eventi natalizi con la discesa della Befana dal campanile e la tradizionale benedizione dei bambini sul sagrato. Tutti gli eventi in programma verranno svolti rispettando le disposizioni anti Covid vigenti. La mascherina sarà obbligatoria per tutte le persone con più di 6 anni.

Per maggiori dettagli e per visionare il calendario delle iniziative e degli eventuali aggiornamenti è possibile visitare il sito www.varennaturismo.com e la pagina VarennaTurismo su Facebook. Ecco intanto alcune immagini della passerella a lago illuminata in uno scenario suggestivo: le foto sono state scattate da Oscar Brembilla.