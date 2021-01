Nuova pavimentazione in centro Varenna, opere quasi terminate

Cantiere al fotofinish in piazza San Giorgio e in via IV Novembre, anche se le temperature fredde degli ultimi giorni hanno provocato alcuni rallentamenti

«I lavori di posa del porfido in piazza San Giorgio e in via IV Novembre, dopo il rinnovo dei sottoservizi, sono quasi al termine, benché al momento le rigide temperature notturne degli ultimi giorni ne impediscano la conclusione nell'ultimo tratto mancante di via IV Novembre».

Lo ha annunciato oggi il sindaco di Varenna Mauro Manzoni facendo il punto sull'andamento dei lavori in corso nella zona centrale del comune. Le opere di ripavimentazione seguono quelle di un paio di mesi fa che - in accordo con Lario Reti Holding - avevano portato all'ammodernamento di condutture e sottoservizi.

«Nel frattempo - ha quindi reso noto il sindaco - si avvisa la popolazione che piazza San Giorgio è accessibile ai veicoli provenienti da Olivedo, per fruire dei servizi forniti dai negozi aperti di lavanderia, alimentari, farmacia, macelleria, tabaccheria, bar e ristorante da asporto, oltre che dagli uffici postale e comunale. La sosta libera in piazza San Giorgio è autorizzata per un tempo massimo di 30 minuti esclusivamente per coloro che accedono ai predetti servizi».