Comune di Varenna, entra in funzione il nuovo autocarro

Nuovo mezzo in servizio a Varenna. Va "in pensione" il vecchio Gasolone Effedi in dotazione del Comune, che negli anni ha garantito lo spostamento del personale e l'esercizio delle attività di manutenzione su tutto il territorio comunale fino al guasto meccanico, avvenuto recentemente durante le normali operazioni di utilizzo, che ne ha compromesso il funzionamento.

Per sostituire l’automezzo ormai obsoleto e usurato - tanto da non assicurare più le necessarie condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza - in base all'esperienza maturata nel passato e confrontando altri prodotti analoghi presenti sul mercato, l'Amministrazione ha individuato l'autocarro Porter Piaggio Maxxi.

«Il nuovo Porter - spiega il sindaco Mauro Manzoni - è stato selezionato come prodotto maggiormente rispondente, per caratteristiche e prestazioni, alle esigenze del servizio: è alimentato da un motore benzina Euro 6 ed è dotato di pianale ribaltabile posteriore, allestito con sei coperture invernali oltre sei 6 coperture estive, inclusi immatricolazione, lampeggiante, logo e scritte».